نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الغابة المحترقة".. جوارديولا يوجه رسالة مؤثرة عن غزة خلال تكريمه في مانشستر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استغل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا، منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر ليوجه نداء إنساني بشأن ما يحدث في غزة، ورفض الصمت أمام المآسي التي يشهدها العالم، وطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية.

جوارديولا يخطف الأنظار بعد دعمه غزة

وقال جوارديولا بلهجة صادقة في كلمته خلال الحفل: "ما يحدث في غزة مؤلم للغاية... يؤلمني في كل جسدي، دعوني أكون واضحًا، الأمر لا يتعلق بالأيديولوجيات، بل بالحق والباطل".

وأضاف بأسى: "الأطفال يُقتلون في سن الرابعة... ومستشفيات لم تعد مستشفيات، هذا غير إنساني".

مدرب السيتي يحذر العالم: القادم قد يكون نحن

وحذر المدرب الإسباني من خطورة تجاهل هذه المآسي، قائلًا: "قد يبدو ما يحدث في غزة بعيدًا عنا، لكن تأكدوا أن القادم قد يكون نحن، عندما أرى طفلتيّ ماريا وفالنتينا في الصباح، وأتخيل ما يعيشه أطفال غزة، لا أستطيع أن أبقى صامتًا".

"قصة الطائر والنار".. رسالة رمزية من جوارديولا

واختتم جوارديولا كلمته بسرد قصة رمزية ذات مغزى عميق، قائلًا: "عندما اشتعلت النيران في الغابة، هربت الحيوانات مذعورة، وحده طائر صغير أخذ يحمل الماء بمنقاره ويسكب القليل على النار، ضحك عليه الثعبان قائلًا: هل تظن أنك ستطفئ الحريق؟ فأجابه الطائر: لا، لكني أفعل ما بوسعي".

ثم أضاف جوارديولا بحزم: "ربما لا يمكننا تغيير العالم، لكن لا يجب أن لانصمت، علينا أن نكون ذلك الطائر".

