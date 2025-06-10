موعد مباراة الأرجنتين القادمة أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم اللاتينية مباراة الأرجنتين وكولومبيا وذلك ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية في كأس العالم 2026.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وكولومبيا يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 على ملعب مونومنتال وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة عشر في تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الرابعة فجرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك مجموعة قنوات SSC Sports السعودية الحقوق الحصرية لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط.

تحمل هذه النسخة من المونديال تحمل أهمية خاصة، حيث تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا مما يزيد من حدة المنافسة على المقاعد المتاحة.

يتبع نظام التصفيات في أمريكا الجنوبية التي بدأت في سبتمبر 2023 نظام الدوري المجمع، حيث يلعب كل منتخب مع جميع المنتخبات الأخرى ذهابًا وإيابًا. في نهاية التصفيات، يتأهل عدد محدد من المنتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم بينما قد يخوض بعض المنتخبات الأخرى مباريات فاصلة للتأهل.

تعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية (كونميبول) في نهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع وهو النظام الأكثر شيوعًا في هذه القارة.

في هذا النظام، تلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

عقب نهاية جميع الجولات، يتم ترتيب المنتخبات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها ليتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية (كونميبول)، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا يعني أن إجمالي 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

تعتبر هذه التصفيات هي الأطول بين باقي القارات، حيث استغرقت عامين وتنتهي في سبتمبر 2025 وتخوض فيها المنتخبات 18 مباراة كاملة.

يسعى بطل العالم الأرجنتين لتحقيق الفوز الخامس على التوالي على أرضه في تصفيات كأس العالم 2026 عندما يستضيف كولومبيا ورغم أن نجوم التانجو ضمنوا مشاركتهم في البطولة العالمية بالفعل إلا أن منتخب كولومبيا متذبذب الأداء، حيث يحتل المركز السادس حاليًا ولا يزال موقفه غير مؤكد خاصة مع اقتراب منتخب فنزويلا صاحب المركز السابع منهم بفارق نقاط قليل.

على الرغم من تأكد تأهل الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل، واصل نجوم التانجو سلسلة الانتصارات بفوزهم الصعب على تشيلي بهدف نظيف الأسبوع الماضي ويعتبر هذا الفوز الرابع على التوالي للأرجنتين والحادي عشر لهم في 15 مباراة مما يجعل نجوم التانجو متقدمين بفارق 10 نقاط مع تبقي ثلاث مباريات.

وهذا الفارق يمنع المنتخبات الأخرى من التفوق عليهم في صدارة الترتيب لكنهم يسعون لتحقيق الفوز الثاني عشر في تصفيات الكونميبول لمواصلة مسلسل الانتصارات.

