يحيى عطية الله يعلن جاهزيته مع الأهلي قبل كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، متمنيًا تقديم الإضافة القوية مع الفريق خلال منافسات البطولة.

وقال: «أنا جاهز نفسيًّا وبدنيًّا للعب مع الأهلي، وأتمنى المشاركة مع الفريق وتقديم مستوى جيد، للوصول لأبعد نقطة خلال منافسات كأس العالم للأندية».

وأضاف: «الموسم الحالي مع الأهلي كان إيجابيًّا، وبدايتي كانت جيدة، وبعض التعثرات أمر طبيعي في كرة القدم، لكن الإصابات أثرت بشكل كبير، وأول مرة في مسيرتي الكروية أغيب هذه الفترات وهو الأمر الذي كان صعبًا، ولكن الحمد لله على كل شيء».

وواصل: «الإصابات قدر من عند الله، وعقدي مستمر مع الأهلي حتى يوم 15 يوليو، ولا يزال أمامي بطولة كأس العالم للأندية، وأتمنى استكمال مسيرتي مع النادي وهو شرف لي بالطبع».

وأكمل: «أي لاعب يتمنى المشاركة في كأس العالم للأندية، وكل اللاعبين لديهم العزيمة والإرادة على تقديم مستوى متميز ونتائج تشرف الكرة المصرية والعربية، ولو توافرت العزيمة والإرادة من الممكن أن نفوز بالبطولة، هناك منتخبات وفرق تُوجت بألقاب لأول مرة في تاريخها، ولم يعد هناك أمر مستبعد في كرة القدم».

وزاد: «خوض مواجهة الافتتاح في كأس العالم للأندية شرف كبير بالنسبة إلينا، ولكن الأهم هو تحقيق المكسب، ونتمنى أن نحظى بدعم كبير من الجماهير العربية بصفة عامة وجماهير الأهلي خاصة والتي تتواجد في أي مكان بالعالم».

وواصل: «إن شاء الله نكون عند حسن ظن جماهير الأهلي، وقادرون على إسعادهم بكل تأكيد».

وأضاف: «الصفقات الجديدة كلها لاعبون جيدون ومفيدون للفريق، وبالإسكواد الحالي قادرون على تحقيق نتائج طيبة».

وأكمل: «شاركت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، وكانت المشاركة جيدة وفزنا بالمركز الرابع وشرفنا الكرة العربية، وهو الأمر الذي يمنح الأهلي وباقي الفرق العربية طموحًا كبيرًا للظهور بشكل قوي خلال البطولة».



واختتم تصريحاته: «أشرف داري هو شقيقي، وتزاملت معه لمدة 5 سنوات في الوداد المغربي، قبل أن نتزامل مجددًا في الأهلي وهو صديقي المقرب بالفعل».