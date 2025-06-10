مصدر بـ الأهلي: “إصابة جراديشار تحت السيطرة.. وجاهز لموقعة ميسي”

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أحمد جودة - القاهرة - شارك السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم فريق الأهلي، في تدريبات فريقه مساء الاثنين، على الرغم من تعرضه لإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال المباراة الودية التي خاضها الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي أمس الأحد. وانتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسمها باتشوكا لصالحه بركلات الترجيح.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن إصابة جراديشار بسيطة ولا تستدعي القلق، إذ أظهرت الفحوصات الطبية أنها عبارة عن إجهاد خفيف في العضلة الخلفية، ويحتاج اللاعب إلى راحة لمدة 48 ساعة قبل عودته إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن يكون جراديشار جاهزًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية للأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي ستقام يوم 14 يونيو ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

يُذكر أن الأهلي سيخوض أيضًا مواجهتين في دور المجموعات أمام بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، وبورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.