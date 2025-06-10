نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هولندا ومالطا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب هولندا الأول لكرة القدم، مواجهة قوية أمام نظيره منتخب مالطا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر يونيو المقبل، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

موعد مباراة هولندا ضد مالطا في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة المنتخب الهولندي مع نظيره منتخب مالطا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية.

ويسعى المنتخب الهولندي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام مالطا من أجل صدارى مجموعته وتحقيق البطولات.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد مالطا في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم.