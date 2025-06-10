نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يقترب من ضم نجم روما لدعم صفوفه في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات نادي الهلال السعودي قاب قوسين أو أدنى من إتمام صفقة التعاقد مع الإسباني خوسيه أنجيلينو، ظهير أيسر فريق روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار سعي الفريق لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب الإسباني، بعد مفاوضات مكثفة جرت في الأيام القليلة الماضية، ليصبح انتقاله إلى "الزعيم" مسألة وقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنجيلينو سيخضع خلال الساعات المقبلة للفحوصات الطبية في العاصمة الفرنسية باريس، قبل توقيع العقود الرسمية والانضمام إلى الهلال.

يأتي هذا التعاقد بناءً على توصية مباشرة من المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني الجديد للهلال، الذي طالب بضم اللاعب بعد تعثر المفاوضات مع الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير ميلان.

يذكر أن الهلال يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية هذا الشهر، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي، وسيبدأ مشواره بمواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد يوم 18 يونيو الجاري.