نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم جديدة لتنظيم الشكاوى واللجان القضائية داخل اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تطبيق رسوم جديدة خاصة بالشكاوى واللجان القضائية، وذلك ضمن إطار تنظيم التعامل مع القضايا والمخالفات داخل الأندية والأفراد. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الانضباط والالتزام باللوائح، وضمان الجدية في تقديم الشكاوى.

وأوضح الاتحاد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تطوير منظومة العمل الإداري والقضائي، بما يحقق الشفافية والحوكمة المالية، ويضمن سير العدالة في الوسط الرياضي المصري.

وتضمنت الرسوم المعلنة ما يلي:

رسوم الشكاوى:

تبدأ من 500 جنيه مصري وتصل إلى 20،000 جنيه مصري، حسب نوع الشكوى والقسم الذي تنتمي إليه (مثل القسم الأول، المراحل السنية، أو الأقسام الأدنى).

رسوم اللجان القضائية:

تبلغ 5،000 جنيه مصري عن كل قضية تُعرض أمام هذه اللجان للنظر والفصل فيها.

ويهدف الاتحاد من هذه الخطوة إلى ضمان الالتزام بالقواعد وتيسير العمل القضائي بما يخدم الأندية واللاعبين بشكل منظم.