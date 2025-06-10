نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يفتح باب التعاقد مع حارس جديد لتأمين حراسة المرمى في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكثف نادي فاركو حاليًا جهوده لدعم مركز حراسة المرمى، تحسبًا لانطلاق الموسم المقبل من الدوري الممتاز، حيث يهدف الجهاز الفني بقيادة أحمد خطاب إلى توفير بديل قوي يمكنه حماية مرمى الفريق بشكل فعّال.

ورغم تألق محمد سعيد شيكا، حارس فاركو الأساسي، خلال الموسم المنصرم، إلا أن غيابه في بعض المباريات بسبب الإصابة أو الإيقاف كان يضع الفريق في موقف صعب، وهو ما سلط الضوء على ضرورة التعاقد مع حارس إضافي يمنح الفريق المزيد من الخيارات والاستقرار.

وبدأ مسئولو فاركو بالفعل في دراسة عدد من حراس المرمى المميزين داخل الدوري الممتاز، على أمل التوصل إلى اتفاق مع أحدهم لتدعيم مركز الحراسة وتوفير بديل قوي في التشكيل الأساسي.

