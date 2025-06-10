أحمد الشناوي حارس بيراميدز يبدأ التأهيل بعد إصابته أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي مكثف، وذلك بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام الزمالك بنهائي كأس مصر.

وكانت الإصابة قد أجبرت الشناوي على مغادرة الملعب عند الدقيقة 84 من المباراة، ليحل شريف إكرامي بديلًا له، في اللقاء الذي توّج فيه الزمالك بلقب البطولة.

يُذكر أن الشناوي كان قد أعلن في وقت سابق تجديد عقده مع نادي بيراميدز لمدة أربع سنوات جديدة، وذلك بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز، في إنجاز تاريخي لبيراميدز كأول لقب قاري في تاريخه.

وعبّر الشناوي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن سعادته باللقب الأفريقي، موجهًا الشكر لجميع أفراد المنظومة بالنادي، من إدارة وجهاز فني وطبي وزملائه اللاعبين، مؤكدًا فخره باللعب في صفوف بيراميدز، ومعتبرًا أن هذا التتويج يعكس جهود الجميع ويكتب اسم الفريق بأحرف من ذهب في سجلات الكرة الأفريقية.

وأوضح الشناوي أن هذا الإنجاز كان ثمرة عمل شاق وإصرار كبير من الجميع، متمنيًا تحقيق المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة.