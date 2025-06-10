رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية

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أحمد جودة - القاهرة - برز اسم المدرب السويسري رافاييل فيكي كأحد الأسماء المطروحة بقوة لتولي المهمة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار سعي إدارة النادي لحسم ملف المدير الفني الجديد قبل انطلاق الاستعدادات للموسم الجديد.

ويبلغ فيكي من العمر 48 عامًا، وكان قد طُرح اسمه في وقت سابق ضمن قائمة المرشحين لتدريب النادي الأهلي خلفًا للسويسري مارسيل كولر، قبل أن يعود بقوة إلى دائرة اهتمامات الزمالك مؤخرًا.

ويمتلك المدرب السويسري سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له تدريب فريق بازل ويانج بويز، وهما من أكبر الأندية في سويسرا، كما خاض تجربة تدريبية خارج القارة الأوروبية بقيادته لمنتخب الولايات المتحدة تحت 17 عامًا، ثم توليه تدريب نادي شيكاجو فاير الأمريكي في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS).

ويُعرف فيكي باعتماده على طريقة اللعب 4-4-2 دايموند، وهي فلسفة تعتمد على الكثافة في وسط الملعب والمرونة التكتيكية في بناء اللعب، وهو ما قد يتماشى مع طموحات إدارة الزمالك في إعادة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن تتضح الرؤية النهائية بشأن اسم المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تحركات مكثفة من جانب إدارة النادي لحسم الملف قبل بداية الأسبوع القادم.