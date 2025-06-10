نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن مواعيد فترة القيد الشتوي للموسم 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد فترة التسجيل الشتوية (الفترة الثانية) للموسم الكروي 2025/2026، وذلك ضمن خطوات تنظيم القيد وضمان فرص تدعيم الفرق في منتصف الموسم.

فترة التسجيل الشتوية الشاملة ستبدأ من الخميس 1 يناير 2026، وتستمر حتى الأحد 8 فبراير 2026، وتشمل جميع درجات الدوري (الأول، الثاني، الثالث، والرابع)، بالإضافة إلى مسابقات الفئات السنية للرجال والسيدات، وكرة الصالات، وكرة القدم النسائية.

أما بالنسبة لبعض الفئات، مثل اللاعبين في المراحل السنية (رجال وسيدات)، وكرة الصالات، والقسم الرابع، فسيكون التسجيل متاحًا بشكل مستمر خلال الأسبوع الأول من أشهر أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2025، بالإضافة إلى فترة التسجيل الشتوية في يناير 2026.

وتم التأكيد على أن جميع فترات التسجيل تُغلق في منتصف الليل (12:00 صباحًا) في آخر يوم من كل فترة، مع فتح باب الاستعلام عن التفاصيل حتى الساعة الثالثة عصرًا في نفس اليوم.

يهدف الاتحاد من خلال هذه المواعيد المحددة مسبقًا إلى منح الأندية فرصة التخطيط الجيد لموسمها، وضمان تنظيم سلس وشفاف لمسابقات كرة القدم المختلفة خلال الموسم.