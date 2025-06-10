نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يدخل في مفاوضات متقدمة مع المغربي بولكسوت بعد جلسة “فيديو كونفرانس” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع اللاعب المغربي أشرف بولكسوت، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكشف تقرير صحفي أن جلسة “فيديو كونفرانس” عُقدت مؤخرًا بين إدارة الزمالك واللاعب، بحضور وكيل أعماله، حيث تم خلالها مناقشة التفاصيل الأولية للعقد، والاتفاق على عدد من البنود الخاصة بالصفقة.

وأبدى بولكسوت، الذي يُجيد اللعب في مركز الدفاع، ترحيبه الكبير بالانضمام إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري المصري عبر بوابة أحد أكبر الأندية في القارة الإفريقية.

وتسعى إدارة الزمالك، بقيادة اللجنة الفنية، إلى دعم الفريق بعدد من الصفقات النوعية، استعدادًا للعودة بقوة للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، بعد موسم شهد العديد من التحديات.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم الصفقة بشكل رسمي، في حال تم الاتفاق على الجوانب المالية وبعض التفاصيل التعاقدية النهائية.