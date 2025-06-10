نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيى عطية الله يؤكد استعداده للمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية ويتطلع للنجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب وسط الأهلي، يحيى عطية الله، أنه في كامل جاهزيته الفنية والبدنية لخوض منافسات كأس العالم للأندية مع الفريق الأحمر، معربًا عن أمله في أن يكون له دور فعال ويساهم في تحقيق أفضل النتائج.

وقال عطية الله: "أنا جاهز نفسيًا وبدنيًا للعب مع الأهلي، وأسعى لتقديم أداء مميز يساعدنا على الوصول لأبعد مرحلة في البطولة".

وأضاف أن الموسم الماضي شهد بدايات جيدة له، رغم تعرضه لبعض الإصابات التي أثرت على مشاركته، موضحًا أن التغلب على هذه التحديات كان أمرًا صعبًا، لكنه شكر الله على تجاوزها.

وأوضح أن عقده مع النادي مستمر حتى منتصف يوليو المقبل، مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع الأهلي ومواصلة تقديم الإضافة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن جميع لاعبي الفريق متحمسون لخوض البطولة، وأن الإرادة والعزيمة موجودتان لتحقيق نتائج مشرفة، مشددًا على أهمية دعم الجماهير في هذه المحطة المهمة.

وختم يحيى حديثه بالتأكيد على أهمية تواجده مع النادي خلال هذه المرحلة، مشيدًا بزملائه الجدد واصفًا إياهم باللاعبين المميزين الذين يعززون قوة الفريق.