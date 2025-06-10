إمام عاشور: لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم للأندية؟ نحن أيضًا نملك النجوم والتاريخ

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الطموح يجب أن يكون بحجم الحدث، وأن الأهلي يملك من الإمكانيات ما يؤهله للذهاب بعيدًا في البطولة.

وقال عاشور في تصريحاته:

“لماذا لا نحصل على كأس العالم للأندية؟ ما المشكلة؟ لماذا ذهبنا إذًا؟ هم لاعبون كرة قدم، ونحن كذلك. لا يوجد ما يمنعنا من التتويج باللقب، مع كامل احترامي للفوارق”.

وأضاف:

“كما أنهم يملكون 11 لاعبًا، نحن أيضًا نملك 11 لاعبًا. لديهم نجوم، ونحن كذلك لدينا نجوم. وكما أن لهم اسمًا وتاريخًا، نحن أيضًا نمتلك اسمًا كبيرًا وتاريخًا عريقًا”.

وشدد عاشور على أن احترام المنافس لا يعني التقليل من طموحات الفريق، مؤكدًا أن الأهلي يمتلك شخصية البطل، وقادر على مقارعة أكبر الفرق العالمية إذا تحلى لاعبوه بالتركيز والإصرار.