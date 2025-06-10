نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور: لا خلاف مع شيكابالا.. وعلاقتي بدونجا قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، أن علاقته بلاعب الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا” طبيعية وخالية من أي توترات، مشيرًا إلى أنه لا توجد بينهما أي مشاكل شخصية.

وقال عاشور، في تصريحات لقناة “أون سبورت” مع الإعلامي سيف زاهر: “لا يوجد شيء بيني وبين شيكابالا، لا علاقة جيدة ولا سيئة، نحن أصدقاء وتحدثنا سويًا خلال مباراة السوبر. هو شخصية طيبة ويمتلك قلبًا أبيض”.

كما تحدث عاشور عن علاقته بزميله السابق في الزمالك نبيل عماد “دونجا”، مؤكدًا أنها علاقة قوية يسودها الود والاحترام، وأضاف: “أنا ودونجا أصبحنا كالإخوة الآن، نتحدث باستمرار ونخرج معًا. ما يحدث داخل الملعب من شدّ أو انفعال يكون في إطار المنافسة، وينتهي بعد المباراة مباشرة”.

وشدد عاشور على أهمية التفريق بين التنافس داخل الملعب والعلاقات الشخصية خارجه، مؤكدًا أن علاقاته بزملائه الحاليين والسابقين قائمة على الاحترام المتبادل.

