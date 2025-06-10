نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب تفوز على بنين وديًا بهدف وحيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره البنيني، وذلك في لقاء ودي جمع الفريقين ضمن استعدادات المغرب لتصفيات كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب عام 2025.

وحقق المنتخب المغربي الفوز بهدف دون رد، ليواصل نتائجه المميزة بقيادة المدرب وليد الركراكي.

وسجل أيوب الكعبي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ويسعى المنتخب المغربي إلى التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ومواصلة نتائجه الإيجابية.