نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الطيب: الزمالك استحق التتويج بكأس مصر.. إشادة باللاعبين والمدرب الرمادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد المعلق الرياضي أحمد الطيب، بفوز الزمالك ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن الفريق استحق التتويج بعد أداء قوي أمام بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا.

وقال الطيب، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك، إن الجماهير كانت في حاجة لهذا الفوز، بعد فترة صعبة مر بها النادي، مشيرًا إلى أن إصرار اللاعبين والجهاز الفني كان له الدور الأكبر في حسم اللقاء.

وأكد الطيب أن اختيار أيمن الرمادي لتولي القيادة الفنية للفريق في هذا التوقيت كان موفقًا، لافتًا إلى أن الرمادي مدرب كبير وحقق نتائج مميزة في الدوري الإماراتي.

وتحدث الطيب عن بعض اللاعبين، موضحًا أن سيف جعفر وحسام عبد المجيد من أفضل العناصر في مصر حاليًا، كما وصف ناصر ماهر بأنه من أفضل اللاعبين في مركزه.

واختتم تصريحاته بالإشادة بمجلس إدارة الزمالك، مؤكدًا أنه تحمل الكثير من الضغوط في ظل ظروف صعبة وغير طبيعية.