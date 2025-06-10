نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور: أنا تحت أمر الأهلي.. والحلم الأوروبي لا يزال يراودني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، التزامه الكامل تجاه ناديه، مشيرًا إلى أن الجوانب المالية لا تمثل أولوية بالنسبة له، وأنه يضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار.

وقال عاشور، في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: “يتبقى في عقدي موسمان مع الأهلي، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت. إذا طُلب مني تجديد العقد، سأقوم بذلك دون تردد”.

وعن طموحه في الاحتراف الأوروبي، أشار اللاعب إلى أن الحلم لا يزال قائمًا، موضحًا: “ما زال حلم اللعب في أوروبا يراودني، ولكن بشرط أن يكون العرض المقدم مناسبًا ويليق باسم ومكانة النادي الأهلي”.

وأضاف عاشور: “أمتلك من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلني للعب في أي مكان. طموحي هو الاحتراف في الدوري الإنجليزي أو الإسباني، لأنهما الأفضل في العالم من وجهة نظري”.

وتطرق لاعب وسط الأهلي للحديث عن تطوره الشخصي والمهني، قائلًا: “ارتكبت أخطاء في أوقات كثيرة، لكن الإنسان يتعلم ويكبر وينضج مع مرور الوقت”.