نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاحية المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة MBC Action عن نقل مباراة الأهلي المصري أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شبكة قنوات MBC لتغطية البطولة بشكل شامل، حيث سبق أن أعلنت قناة MBC مصر عن نقل كافة مباريات النادي الأهلي في البطولة، وذلك في إطار حرصها على دعم الأندية العربية وتقديم تغطية متميزة لأبرز الأحداث الرياضية العالمية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي الذي يضم في صفوفه النجم العالمي ليونيل ميسي وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، باعتبارها إحدى أبرز المواجهات المنتظرة في النسخة الجديدة من البطولة، والتي تشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

يُذكر أن قناتي MBC Action وMBC مصر تنتميان إلى مجموعة MBC، التي تحرص دائمًا على تقديم محتوى رياضي مميز وتوفير تغطية حصرية لأهم الفعاليات العالمية، بما يلبي تطلعات المشاهدين في المنطقة العربية.