نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبي الأهلي يحتفون بزيزو في أول تدريب رسمي له قبل انطلاق مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبو الأهلي على تقديم استقبال خاص للنجم أحمد سيد "زيزو" خلال أول تدريب له مع الفريق مساء اليوم في مدينة ميامي بالولايات المتحدة، حيث أقاموا له ممرًا شرفيًا، رغم مشاركته في المباراة الودية التي جمعته بالفريق أمام باتشوكا المكسيكي أمس.

وكان زيزو قد وصل إلى ميامي قبل مباراة باتشوكا، ولم يلتحق بأي تدريبات رسمية مع الفريق قبل اليوم، مما يجعل هذا المران هو الأول له مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية حيث يفتتح مبارياته بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، قبل أن يلتقي بالميراس البرازيلي في 19 يونيو، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 من نفس الشهر.