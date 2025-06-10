حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة إلى أكرم توفيق: “أنت أخ لم تلده أمي”

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أحمد جودة - القاهرة - وجّه حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، رسالة مؤثرة إلى زميله في الفريق أكرم توفيق، عبّر من خلالها عن مشاعر التقدير والمحبّة التي تجمعهما، مؤكدًا أن العلاقة بينهما تجاوزت حدود الزمالة داخل الملعب.

وكتب الشحات عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”:

“مهما تحدثت، فلن أستطيع أن أصف مدى حبي لك. وكما يُقال، رب أخٍ لم تلده أمك، وهذا هو الوصف البسيط الذي ينطبق عليك يا عزيزي. عشنا أيامًا جميلة ولحظات لا تُنسى، وستظل دائمًا أخي وصديقي العزيز”.

وأتم: “أتمنى لك كل الخير والتوفيق، لأنك تستحق ذلك بكل جدارة،أنت أكرم توفيق”.