نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان عطية: مواجهة صن داونز الأخيرة أكثر مباراة شعرت فيها بالحزن.. ولكن الله عوّضنا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، عن حزنه الشديد بسبب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز، مؤكدًا أن تلك المباراة كانت من أكثر اللحظات التي أثّرت فيه نفسيًا خلال مسيرته الكروية.

وقال عطية في تصريحات لبرنامج “أون تايم سبورتس” مع الإعلامي سيف زاهر:

“مباراة صن داونز الأخيرة هي أكثر مباراة شعرت بالحزن بسببها حتى الآن. كلما شاهدت مقطع فيديو، أو ملخصًا للمباراة، أو أي شيء يذكرني بها، أشعر بحزن عميق. لو كنا تجاوزنا تلك المواجهة، لاقتربنا كثيرًا من تحقيق البطولة”.

وأضاف: “رغم تلك الخيبة، فإن الله عوّضنا ببطولة الدوري، وهي بطولة مهمة وغالية، ونسعى دائمًا لتحقيق المزيد من الإنجازات لإسعاد جماهير الأهلي”.

وأكد عطية أن الفريق تعلّم كثيرًا من تلك التجربة القاسية، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللحظات الصعبة تصنع شخصية اللاعب وتزيد من إصراره على النجاح والتتويج بالبطولات.