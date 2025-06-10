نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف داري: الشناوي والسولية ساهما في اندماجي مع الأهلي سريعًا.. وأسعى لحصد جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدافع المغربي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالأجواء داخل الفريق، مشيرًا إلى أن وجود عدد من اللاعبين المغاربة ساعده كثيرًا في التأقلم، إلى جانب الدعم الذي تلقاه من بعض اللاعبين الكبار في الفريق.

وقال داري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “أون تايم سبورتس” مع الإعلامي سيف زاهر:

“وجود عدد من اللاعبين المغاربة في الأهلي أمر رائع للغاية. عندما وصلت إلى النادي، كان قد سبقني رضا سليم ويحيى عطية الله، وقد ساهما بشكل كبير في تسهيل عملية تأقلمي مع الأجواء الجديدة”.

وأضاف: “محمد الشناوي وعمرو السولية لعبا دورًا مهمًا في إدخالي سريعًا في أجواء الفريق، وحرصا على دعمي منذ اليوم الأول، وهو ما منحني ثقة كبيرة داخل وخارج الملعب”.

وعن موسمه الأول مع الأهلي، قال داري: “فزت بثلاث بطولات خلال الموسم الأول لي مع الأهلي، وهذا أمر يدعو للفخر. طموحي لا يتوقف عند هذا الحد، بل أطمح في الفوز بجميع الألقاب الممكنة، حتى أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي العريق”.

واختتم داري حديثه مؤكدًا أن ارتداء قميص الأهلي يمثل مسؤولية كبيرة، وأنه يسعى دومًا لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد الجماهير وتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق.