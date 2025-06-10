نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يؤجل حسم المدير الفني انتظارا لموقف مصيلحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي الاتحاد السكندري إرجاء حسم اسم المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، في انتظار حسم موقف محمد مصيلحي رئيس النادي بشأن استقالته التي تقدم بها قبل عيد الأضحى. وتنتهي المدة القانونية لسحب الاستقالة في 17 يونيو الجاري.

وكان مجدي عبد العاطي قد استقال من تدريب الفريق مباشرة بعد إعلان مصيلحي استقالته. وتنتظر الإدارة موقف مصيلحي، الذي يُعد صاحب القرار النهائي في ملف المدير الفني الجديد، قبل اتخاذ أي خطوة.

وأكد مصدر مقرب من رئيس النادي أن مصيلحي متمسك باستقالته، رغم اجتماع مجلس الإدارة الطارئ أمس الاثنين، والذي رفض خلاله جميع الأعضاء بالإجماع استقالته وأكدوا تمسكهم به رئيسًا للنادي.

وكشف المصدر أن مصيلحي يقضي وقته حاليًا خارج القاهرة، وأن قراره بالاستقالة نهائي ولا رجعة فيه، مؤكدًا أن صفحة رئاسته للنادي قد أُغلقت بالنسبة له.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السكندري قد عقد اجتماعًا طارئًا فور إعلان مصيلحي استقالته، وأصدر بيانًا أشاد فيه بعطائه وجهوده منذ توليه المنصب، معربين عن أملهم في تراجعه عن الاستقالة والاستمرار في قيادة النادي.