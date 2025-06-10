نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور: تعرضت لمواقف كادت تدفعني لاعتزال كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، إمام عاشور، بأنه مرّ بفترات صعبة خلال مسيرته الرياضية، واجه فيها ضغوطًا نفسية ومواقف قاسية كادت أن تدفعه للتفكير في اعتزال كرة القدم، إلا أنه استطاع تجاوز تلك المرحلة بالتركيز والاجتهاد في التدريبات والمباريات.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس” مع الإعلامي سيف زاهر:

"ارتكبت أخطاءً كثيرة في السابق، لكن الإنسان يتعلم وينضج مع مرور الوقت. شعرت في مرحلة معينة بضرورة تغيير أسلوبي وشخصيتي، ليس فقط من أجل نفسي، بل من أجل عائلتي أيضًا التي تتأثر بما يُقال عني وما أمر به".

وأضاف:" تعرضت لمواقف كانت كفيلة بجعلي أعتزل كرة القدم، لكنني عدت للتركيز على التمارين والمباريات، وقررت أن أترك من يتحدث عني يتحدث، بينما أواصل عملي بكل جدية".

وتابع عاشور: "كل لاعب يمر بضغوط مختلفة، ولكن الأهم هو كيفية التعامل معها. أنا أتعلم كل يوم وأسعى لأن أكون مثالًا جيدًا داخل الملعب وخارجه".