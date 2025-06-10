نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 18 أغسطس.. آخر موعد لسداد اشتراكات الأندية في كأس مصر 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 18 أغسطس 2025 كآخر موعد أمام الأندية لسداد رسوم الاشتراك في بطولة كأس مصر للموسم الجديد 2025/2026.

تأتي هذه الخطوة ضمن اللوائح العامة المنظمة للمسابقات المحلية، ويؤكد الاتحاد على ضرورة التزام الأندية الراغبة في المشاركة في البطولة بهذا الموعد، لضمان تسجيلها في البطولة العريقة.

ويعد سداد رسوم الاشتراك شرطًا أساسيًا لإدراج أسماء الأندية في قوائم المشاركة، خاصة أن بطولة كأس مصر تعتبر الأقدم والأكثر جماهيرية في تاريخ الكرة المصرية.