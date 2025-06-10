نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة بلجيكا ضد ويلز في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، من تحقيق الفوز على نظيره منتخب ويلز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم.

أهداف مباراة بلجيكا ضد ويلز في تصفيات كأس العالم

سجل في الدقيقة 15 روميلو لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي، هدف التقدم في شباك منتخب ويلز عن طريق ركلة جزاء.

ثم أضاف يوري تيليمانس الهدف الثاني لصالح منتخب بلجيكا، في الدقيقة 19 بأسيست من زميله مكسيم دي كوبير.

وأحرز جيرمي دوكو مهاجم منتخب بلجيكا، الهدف الثالث في شباك منتخب ويلز، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من دي فينتر.

ثم تمكن هاري ويلسون من تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب ويلز في الدقيقة 45+7 من الوقت بدل الضائع، عن طريق ركلة جزاء.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح سوريا توماس لاعب منتخب ويلز في تسجيل الهدف الثاني في شباك المنتخب البلجيكي، وذلك في الدقيقة 51 بأسيست من هاري ويلسون.

وعند الدقيقة 69 من الشوط الثاني، أدرك برينان جونسون هدف التعادل الثالث لصالح ويلز، بتمريرة من سوريا توماس.

ثم أحرز كيفين دي بروين في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني، هدف الرابع لصالح بلجيكا، بعدما تلقى تمريرة من تيليمانس.