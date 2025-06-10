نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إيطاليا يهزم مولدوفا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز أمام نظيره منتخب مولدوفا بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "مابي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحداث مباراة إيطاليا ومولدوفا في تصفيات كأس العالم

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح منتخب مولدوفا في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، وذلك لوجود تسلل على ايون نيكولايسكو.

سجل جياكومو راسبادوري أول أهداف اللقاء لصالح إيطاليا في الدقيقة 40، بعد عرضية من لوكا رانييري من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها راسبادوري بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف أندريا كامبياسو الهدف الثاني لصالح إيطاليا في الدقيقة 50، بعد تمريرة من دافيد فراتيسي إلى كامبياسو الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

1- النرويج: 12 نقطة.

2- الكيان الصهيوني: 6 نقاط.

3- إيطاليا: 3 نقاط.

4- إستونيا:3 نقاط.

5- مولدوفا: 0 نقاط.