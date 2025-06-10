نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشق الأنفس.. بلجيكا تفوز على ويلز برباعية في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، فوزًا صعبًا على نظيره منتخب ويلز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم.

أحداث مباراة بلجيكا ضد ويلز في تصفيات كأس العالم

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي كببر من جانب لاعبي المنتخب البلجيكي الذي أحرز هدف مبكر.

في الدقيقة 15 سجل روميلو لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي، هدف التقدم في شباك منتخب ويلز عن طريق ركلة جزاء.

ثم أضاف يوري تيليمانس الهدف الثاني لصالح منتخب بلجيكا، في الدقيقة 19 بأسيست من زميله مكسيم دي كوبير.

وتمكن جيرمي دوكو مهاجم منتخب بلجيكا، من تسجيل الهدف الثالث في شباك منتخب ويلز، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من دي فينتر.

وسجل هاري ويلسون الهدف الأول لصالح منتخب ويلز في الدقيقة 45+7 من الوقت بدل الضائع، عن طريق ركلة جزاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم منتخب بلجيكا على نظيره ويلز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح سوريا توماس لاعب منتخب ويلز في تسجيل الهدف الثاني في شباك المنتخب البلجيكي، وذلك في الدقيقة 51 بأسيست من هاري ويلسون.

وعند الدقيقة 69 من الشوط الثاني، أدرك برينان جونسون هدف التعادل الثالث لصالح ويلز، بتمريرة من سوريا توماس.

وسجل في الدقيقة 85 روميرو لوكاكو لاعب بلجيكا الهدف الرابع في مرمى ويلز، ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

لينجح كيفين دي بروين في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني، في تسجيل هدف الفوز الرابع لصالح بلجيكا، بعدما تلقى تمريرة من تيليمانس.