كرواتيا تصعق شباك التشيك بخماسية في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة منتخب كرواتيا أمام نظيره التشيكي، بخماسية مقابل هدف لصالح أصحاب الأرض منتخب كرواتيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

انطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب أوبس أرينا بمدينة أوسييك بدولة كرواتيا.

جاءت السيطرة والاستحواذ والفاعلية الهجومية من جانب المنتخب الكرواتي، حيث نجحوا في ترجمة السيطرة إلى الهدف الأول عن طريق رأسية اللاعب أندري كراماريتش في الدقيقة '42 من أحداث شوط المباراة الأول.

وفي شوط المباراة الثاني، تكمن الضيوف من تعديل النتيجة مع الدقيقة '58، وذلك عن طريق اللاعب توماش سوتشيك.

وجاء الرد سريع من المنتخب الكرواتي عن طريق المخضرم لوكا مودريتش في الدقيقة '62، من علامة الجزاء.

أضاف بيريشيتش الهدف الثالث لصالح المنتخب الكرواتي، من تسديدة أرضية سكنت يمين مرمى المنتخب التشيكي في الدقيقة '68.

تمكن اللاعب أنتي بوديمير من إضافة الهدف الرابع للمنتخب الكرواتي من علامة الجزاء، وذلك في الدقيقة 72.

اختتم اللاعب كراماريتش خماسية مباراة الليلة لصالح المنتخب الكرواتي أمام التشيك، وثاني أهدافه في مباراة الليلة، وذلك مع الدقيقة '75.

بهذه النتيجة، توقفت سلسة انتصارات منتخب التشيك ورصيده عند النقطة 9 محتفظا بالمركز الأول، وبفارق مباراتين عن صاحب المركز الثاني منتخب كرواتيا برصيد 6 نقاط، في المجموعة الثانية عشرة.

يأتي ترتيب المجموعة الثانية عشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، على النحو التالي:

التشيك 9 نقاط

كرواتيا 6 نقاط

الجبل الأسود 6 نقاط

جزر فارو 3 نقاط

جبل طارق 0 نقاط