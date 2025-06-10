نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة تصوير للاعبي الأهلي تحت إشراف "فيفا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تصوير اليوم، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وخضع لاعبو الأهلي لجلسة تصوير استمرت لمدة ساعتين، شارك فيها كل اللاعبين المتواجدين في معسكر الفريق بمدينة ميامي الأمريكية.

ويواصل الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية يوم 14 يونيو الجاري.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية مساء أمس أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وحرص خلالها خوسيه ريبيرو على منح اللاعبين فرصة المشاركة في إطار البرنامج الإعدادي من أجل تجهيزهم للبطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.