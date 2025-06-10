نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد «فيفا» يعاين أطقم ملابس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمعاينة كافة معدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكذلك أطقم الملابس الخاصة بالمباريات والتدريبات، وذلك وفقًا للائحة التسويقية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقام وفد «فيفا» الذي يضم كلا من: جوليرمو توبياس مدير مباراة الافتتاح، وإيما باوليتا منسق المباراة، وأندريا ستريف مدير تسويق المباراة، بالتنسيق مع أحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل عقود الرعاية بشركة الأهلي لكرة القدم ومراجعة كافة الأمور ظهر اليوم الإثنين.

وتتواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليُّا في مدينة ميامي، حيث معسكر «فيفا» المغلق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق ١٤ يونيو الجاري بلقاء الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي.

وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال، وموعد محاضرات «فيفا» مع الطاقم الإداري والإعلامي والتسويقي للبعثة، بعد الاجتماع الذي جرى في الحادية عشرة صباحًا بحضور ممثلي «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.