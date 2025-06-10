نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي مسار يضمن المشاركة في كأس العرب للأندية للسيدات 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد للكرة المصرية، ضمن نادي "مسار" لكرة القدم، بصفته بطل الدوري المصري للسيدات، للمشاركة في بطولة كأس العرب للأندية للسيدات، ليأتي هذا التأهل تتويجًا لقصة نجاح ملهمة سطرها النادي في وقت قياسي.

وستُحدد تفاصيل وموعد البطولة خلال الاجتماع الدوري الـ 78 للاتحاد العربي لكرة القدم، المقرر عقده في أغسطس المقبل، ضمن خطة تحديد روزنامة مسابقات الاتحاد المقترحة للفترة من 2025 إلى 2029، والتي تتضمن 26 بطولة.

ويُعد تأهل "مسار" للكأس العربية تتويجًا لمسيرة استثنائية للنادي، الذي كتب سطرًا جديدًا في تاريخ الكرة المصرية للسيدات. بعدما توج باللقب في أخر موسمين على التوالي رغم وجود الأهلي والزمالك في النسخة الأخيرة.

ويقف خلف هذا المشروع الطموح رجل الأعمال محمد منصور، مالك نادي مسار لكرة القدم، الذي قاد النادي برؤية استراتيجية لتحقيق نهضة شاملة.

وأكد منصور في مناسبات عديدة أن مشروع "مسار" يتجاوز مجرد تكوين فريق منافس، بل يهدف إلى صناعة منظومة متكاملة تستثمر في المواهب وتعيد تعريف كرة القدم في مصر، من خلال العمل المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية والعناصر البشرية.

ويمثل نادي "مسار لكرة القدم" الآن نموذجًا جديدًا لما يمكن أن تحققه الأندية عندما يمتزج الطموح بالإدارة الذكية والدعم الحقيقي، لتُلهم بذلك جيلًا جديدًا من الأندية الطموحة في مصر وخارجها.