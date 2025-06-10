نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يرصد مبلغًا كبيرًا لضم لياو من ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة قد تهز سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025، كشفت تقارير صحافية عن نية نادي النصر السعودي التقدم بعرض يتجاوز 80 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرتغالي رافاييل لياو، جناح نادي ميلان الإيطالي.

ووفقًا لما أورده الصحافي المتخصص «بن جاكوبس»، فإن إدارة ميلان لا تمانع في دراسة العروض التي تفوق 70 مليون يورو لبيع اللاعب، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2028، ويتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا يبلغ 175 مليون يورو.

لياو، قدم موسمًا مميزًا مع الروسونيري خلال 2025 - 2024، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 13 هدفًا في 50 مباراة، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها بايرن ميونيخ. إلا أن القوة المالية للنصر قد تقلب الموازين لصالحه.

وبينما لم يُعرف بعد موقف اللاعب من الانتقال إلى الدوري السعودي، تؤكد المصادر أن اسمه يندرج ضمن قائمة مستهدفة من قبل النصر، تضم أيضًا الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول. وسبق أن أبلغ «الريدز» نادي برشلونة برفض التخلي عن دياز، لكن النصر يستعد لتقديم عرض مغرٍ يتجاوز 85 مليون يورو.

وسيبلغ لياو عامه الـ26 الثلاثاء، حيث ولد بمدينة المادا البرتغالية في 10 يونيو (حزيران) 1999، وبدأ مشواره الكروي من نادي سبورتنغ لشبونة العريق، قبل أن يلعب لموسم واحد في فريق ليل الفرنسي، ومنه انتقل لميلان في صيف 2019 مقابل 34 مليون يورو، حيث لعب للروسونيري 260 مباراة سجل فيها 70 هدفًا، وساهم في إحراز لقب السكوديتو 2022، بالإضافة للقب السوبر الإيطالي الأخير الذي أقيم بالرياض.

