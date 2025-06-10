نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وضعنا الحالي بسبب أخطائنا.. رينارد يتحدث عن مواجهة السعودية وأستراليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدّد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، على أهمية مباراة أستراليا المرتقبة في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن فريقه سيبذل كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز، معترفًا بأن وضع المنتخب في التصفيات كان نتيجة لأخطائه، وليس لأسباب خارجية.

وقال رينارد في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاثنين: «مباراة الغد هي الأخيرة، وسنلعب على أرضنا. أنا متأكد أن الجماهير ستملأ المدرجات، وسنعطي كل ما لدينا، وسندخل المباراة كما اعتدنا... من أجل الفوز».

وأضاف: «وضعنا الحالي في التصفيات هو بسببنا نحن، وليس بسبب الآخرين. أتذكر الهدف الذي سجلناه في أستراليا ثم أُلغي، والذي كان في وجهة نظري هدفًا صحيحًا».

وأكمل حديثه: «منتخب أستراليا تطور كثيرًا مع مدربه الحالي، وحقق نتائج جيدة، وهم يشعرون بالقوة ويتطورون باستمرار».

وأكد المدرب الفرنسي أن هدفه وهدف لاعبيه يتمثل في الفوز وإسعاد الجماهير، موضحًا: «سنرى كيف تسير ظروف المباراة، وربما تكون مواتية ونحقق التأهل».

وحول الضغط الجماهيري والتوقعات، قال رينارد: «نحن في المركز الثالث، و99 في المائة من الناس تعتقد أننا ذاهبون إلى الملحق، لكن ليس لدينا ما نخسره، وسنحاول أن نسعد جماهيرنا، ومن المهم أولًا أن نحقق الفوز في مباراة دولية».

وعن الجاهزية الفنية، قال: «اللاعبون مستعدون ومركزون، وسنقدم مباراة جيدة أمام أستراليا».

وأضاف: «سأختار أفضل 11 لاعبًا وأفضل العناصر المتاحة، ويجب أن نختار الطريقة المثلى».

وأكمل: «وضع اللاعبين بدنيًا جيد، لكن اللعب في هذه الأجواء ليس سهلًا، ومن المهم إدارة المباراة باللاعبين البدلاء مع الحفاظ على الفاعلية».