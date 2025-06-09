نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع آيت نوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، عن انضمام المدافع الجزائري ريان آيت نوري من ولفرهامبتون بعقد مدته خمس سنوات، وذلك قبل انطلاق كأس العالم للأندية منتصف الشهر الجاري.

ولم يتم الكشف التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن مانشستر سيتي دفع نحو 33.7 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب (24 عامًا)، الذي كان عقده يمتد لعام آخر مع ولفرهامبتون.

وانضم آيت نوري في البداية إلى ولفرهامبتون على سبيل الإعارة من أنجيه الفرنسي في عام 2020، قبل أن ينتقل بشكل دائم في العام التالي.

ويغادر آيت نوري ولفرهامبتون بعد قضاء 5 مواسم مع الفريق، شارك فيها في 157 مباراة، مسجلًا 12 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

ويفتقد ولفرهامبتون الآن للاعبَين من قوامه الأساسي من الموسم الماضي، بعد انتقال المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا إلى مانشستر يونايتد في الأول من يونيو (حزيران).

واحتل سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ولم يضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا إلا في اليوم الأخير من الموسم.

ويخوض فريق المدرب بيب غوارديولا مباراته المقبلة ضمن كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة عندما يواجه الوداد البيضاوي المغربي في مباراته الافتتاحية يوم 18 يونيو، قبل مواجهة العين الإماراتي ويوفنتوس ضمن منافسات المجموعة السابعة.

