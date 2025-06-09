نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات كأس العالم.. تشكيل كرواتيا والتشيك الرسمي في مواجهة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب جمهورية التشيك ضيفا على نظيره منتخب كرواتيا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعلن المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، عن تشكيل أصحاب الأرض منتخب كرواتيا في مباراة الليلة، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، دويي كاليتا-كار، جوسيب سوتالو، جوسيب ستانيشيتش.

خط الوسط: بيتار سوتشيتش، لوكا مودريتش، أنتي بوديمير.

خط الهجوم: ماريو باشاليتش، أندري كراماريتش، بيريشيتش.

وعلى الجانب الآخر، أعلن المدرب إيفان هاشيك، عن تشكيل منتخب التشيك في مواجهة كرواتيا، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماتي كوفاش.

خط الدفاع: ياروسلاف زيليني، لاديسلاف كريتشي، توماش هولش.

خط الوسط: فلاديمير كوفال، ميشال ساديليك، توماش سوتشيك، لوكاش بروفود.

خط الهجوم: بافيل شولتس، باتريك شيك، فاكلاف سيرني.

يذكر أن المباراة ستنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3، وذلك بصوت المعلق الرياضي التونسي نوفل باشي.