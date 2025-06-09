عاجل.. تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة مولدوفا في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مولدوفا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "مابي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إيطاليا ومولدوفا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة مولدوفا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أليساندرو باستوني، لوكا رانييري.

خط الوسط: أندريا كومبياسيو، دافيد فراتيسي، صامويل ريتشي، ساندرو تونالي، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: ماتيو ريتيجي، جياكومو راسبادوري.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد مولدوفا في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة إيطاليا ضد مولدوفا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.