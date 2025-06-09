نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادي فريد: عائلتي زملكاوية ولعبي للأهلي شرف كبير.. وجمهور الاتحاد الداعم الأكبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نجم منتخب مصر الأولمبي فادي فريد مهاجم الأهلي وسموحة السابق والاتحاد السكندري الحالي أن جميع أفراد عائلته ينتمون لتشجيع نادي الزمالك لكنهم لم يكن لهم تأثير على قرارات لعبه مؤكدا بأن اللعب لصفوف الأهلي أوالزمالك شرف كبير للاعب الذي يرتدي قميص القطبين مضيفًا بفخره أنه أحد ناشئي الفريق الأحمر، وذلك في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري.

وأشار "فادي": إلى أن جمهور الاتحاد السكندري جمهور كبير والداعم الأول لزعيم الثغر في كل وقت وزمان وتحت أي ظرف.

وأكد "فريد" على أن الغضب الجماهيري في حالة الهزيمة أو الظهور بشكل غير لائق هو رد فعل نابع من حب الجمهور للفريق مؤكدا بأن الكرة للجماهير.

وأختتم مهاجم الاتحاد السكندري تصريحاته لبرنامج نجوم دوري نايل بأن رحيل الكابتن مجدي عبد العاطي عن تدريب الاتحاد السكندري كان له تأثير كبير عليه لأن عبد العاطي هو الأب الروحي وأول من أعطى الفرصة الكاملة للاعب عندما كان مدير فني لفريق أسوان.