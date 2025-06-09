نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادي فريد: الضغط الجماهيري وراء رحيل كهربا وشريف عن مصر.. وسأشجع الأهلي في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نجم منتخب مصر الأولمبي فادي فريد مهاجم الأهلي وسموحة السابق والاتحاد السكندري الحالي أن الضغط الجماهيري على بعض المهاجمين المصريين يكون عامل سلبي علي اللاعبين ويجعله يفكر كثيرا في الرحيل وهذا أحد أسباب رحيل كهربا ومحمد شريف عن الدوري المصري، وذلك في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري.

وأشار "فادي": إلى رفضه التام المساس بأسر اللاعبين من الجماهير حتى إذا كان اللاعب غير موفق أو ظاهر بشكل غير جيد.

وأكد "فادي" على أن نادي البنك الأهلي هو الحصان الأسود ومفاجأة هذا الموسم بعد تقديمه أداء جيد شهد له الجميع تحت قيادة الكابتن طارق مصطفى والذي وصفه بأحد أفضل المدربين في مصر لهذا الموسم مؤكدا فخره واعتزازه بارتداء قميص هذا النادي وتمثيله.

وأختتم مهاجم الاتحاد السكندري تصريحاته لبرنامج نجوم دوري نايل بأنه سيقوم بتشجيع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في أميركا مؤكدًا على أن الفريق الأحمر فخر لكل المصريين بسبب رفعه راية مصر عالية في المحافل العالمية.