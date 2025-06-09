نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب بلجيكا الرسمي أمام ويلز في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الفرنسي البلجيكي رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب ويلز، مساء اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو الجاري، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم أوروبا.

موعد مباراة بلجيكا ضد ويلز في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة بلجيكا ضد ويلز، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب بلجيكا الرسمي أمام ويلز في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: توماس مونيير، فوت فايس، زينو ديباست، دي كويبر.

خط الوسط: أونانا، تيليمانس، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد ويلز اليوم في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات كأس العالم 2026، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا