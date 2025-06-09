نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لاعب برشلونة يفسخ عقده وينتقل إلى أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى المدافع الفرنسي كليمان لانغليه تعاقده مع برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للانتقال في صفقة لثلاث سنوات إلى غريمه أتلتيكو مدريد الذي لعب في صفوفه على سبيل الإعارة في الموسم المنصرم، وفقًا لما أفاد الناديان الاثنين.

وقال نادي العاصمة في بيان: «توصل كليمان لانغليه وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق لضم الدولي الفرنسي حتى عام 2028. يصل المدافع، المُعار هذا الموسم، في صفقة انتقال حر وسيبقى مع نادينا للمواسم الثلاثة المقبلة».

ونال لانغليه (29 عامًا) الذي غاب للإصابة عن منتخب بلاده في مباراة الفوز على ألمانيا المضيفة 2 - 0 الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، ثقة المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني هذا العام، حيث شارك في 34 مباراة في جميع المسابقات.

تم فسخ عقد لانغليه، الذي تدرج في صفوف الشباب، مع برشلونة المنضم إليه في عام 2018 بعد موسم في إشبيلية.

أعار النادي الكاتالوني مدافعه الذي لم يعد يناسب خططه، عدة مرات في المواسم الأخيرة فتنقل بين توتنهام وأستون فيلا الإنجليزيين، وأتلتيكو الذي تعاقد معه نهائيًا.

