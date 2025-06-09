نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدخل معسكر «فيفا» المغلق استعدادًا لمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت بعثة الأهلي قبل قليل معسكر «فيفا» المغلق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق ١٤ يونيو الجاري بلقاء الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي.

وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب ووسائل الإنتقال، وموعد محاضرات «فيفا» مع الطاقم الإداري والإعلامي والتسويقي للبعثة، بعد الاجتماع الذي جرى في الحادية عشرة صباحًا بحضور ممثلي «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وحضر من النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، وجمال جبر مدير الإعلام، وسمير عدلي وماهر عبد العزيز مديرا الجهاز الإداري، ومحمد أسامة ووائل محمد الإداريان، وأشرف أيمن المنسق الإعلامي، وحنان الزيني مدير اللوائح، واللواء علاء صلاح المنسق الأمني، وهاني حسام المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية.

كما حضرت نيرة علي مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل عقود الرعاية.

وكان الفريق قد أنهى معسكره المفتوح أمس الأحد باللقاء الودي مع باتشوكا المكسيكي.