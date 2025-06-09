نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يلعب الأهلي ودية أخرى قبل مواجهة إنتر ميامي؟.. ريبيرو يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي، موقفه من خوض ودية جديدة بعد مواجهة باتشوكا المكسيكي، صباح الإثنين.

وخسر الأهلي، كأس المباراة الودية التي خاضها أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 3-5 عقب التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

وقال ريبيرو في تصريحه عقب المباراة، نقلًا عن قناة أون سبورت، أن مباراة باتشوكا كانت كافية ولن يحتاج لخوض ودية أخرى في الأيام المقبلة.

ويستعد الأهلي، لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، فجر الأحد المقبل 15 يونيو.

ويتواجد الأهلي، ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية إلى جوار إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.