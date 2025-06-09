نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعره انخفض.. ليفربول وتشيلسي يتنافسان على مدافع بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحظى أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني، باهتمام 3 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

ذكرت تقارير إنجليزية أن الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع بايرن ميونخ ضمن اهتمامات أندية تشيلسي وليفربول ونيوكاسل يونايتد.

وأشارت التقارير إلى أن نادي بايرن ميونخ منفتح على بيع كيم مين جاي ومناقشة أي عروض تصل من أجله في الفترة الصيفية.

ولفتت التقارير إلى أن سعر كيم مين جاي المطلوب من بايرن ميونخ لبيعه قد انخفض من 50 إلى 35 مليون يورو.

