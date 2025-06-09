ليفاندوفسكي يتوقف عن تمثيل منتخب بولندا

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أحمد جودة - القاهرة - قال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه لن يلعب للمنتخب البولندي بينما يتواجد ميكال بروبييرز كمدير فني.

وأشار قائد المنتخب البولندي البالغ من العمر 36 عاما، والذي لعب 158 مباراة دولية مع المنتخب البولندي، وهو رقم قياسي، كما أنه الهداف التاريخي برصيد 85 هدفا، إلى أن الإرهاق الناتج عن الموسم الذي فاز فيه فريقه بلقب الدوري الإسباني كان السبب في انسحابه من المباراة الودية التي فاز فيها منتخب بولندا على مولدوفا وديا بهدفين نظيفين، يوم الجمعة الماضي، ومباراة تصفيات كأس العالم ضد فنلندا التي تقام، الثلاثاء.

بعدها قام بروبييرز باختيار بيوتر زيلينسكي، لاعب وسط إنتر ميلان، كقائد جديد للفريق.

وذكر الاتحاد البولندي لكرة القدم: اختير بيوتر زيلينسكي ليكون القائد الجديد للمنتخب الوطني، وذلك من قبل المدير الفني ميكال بروبييرز. وقام المدرب بشكل شخصي بإبلاغ روبرت ليفاندوفسكي، وباقي أعضاء الفريق والجهاز الفني بالقرار.

ورد ليفاندوفسكي بمنشور على موقع الواصل الاجتماعي "إكس": بالنظر إلى الظروف وفقدان الثقة في مدرب المنتخب البولندي، قررت الانسحاب من اللعب مع المنتخب الوطني ما دام استمر في منصبه. آمل أن تتاح لي الفرصة للعب مرة أخرى لأفضل جماهير في العالم.