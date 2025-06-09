نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس إسبانيول على أعتاب برشلونة.. وشتيجن في طريقه للخروج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، يعتزم التعاقد مع خوان جارسيا، حارس مرمى إسبانيول، هذا الأسبوع؛ وهو ما يجعل مصير الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، مع بطل الدوري الإسباني غير مؤكد.

وذكرت صحيفة «ديلي سبورت» وإذاعة «كاتالونيا» أن برشلونة مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد جارسيا البالغ 25 مليون يورو (28.5 مليون دولار)، وأن الحارس البالغ من العمر 24 عامًا سيوقّع على العقود الأربعاء.

وتحدثت «سبورت» عن أهم قرار استراتيجي لبرشلونة هذا الصيف، حيث إن القيادة الرياضية والمدير الفني هانزي فليك اتفقا على إجراء «تغيير جذري» في حراسة المرمى، من خلال التعاقد مع حارس من الطراز الرفيع ليكون الحارس الأول الجديد للفريق.

وقال تير شتيجن (33 عامًا) الأسبوع الماضي في معسكر المنتخب الألماني، إنه يعلم كل شيء يخص هذا الأمر، وأشار إلى أن عقده مع برشلونة ينتهي في 2028، لكن يقال إنه يشعر بالحزن وخيبة الأمل.

ويلعب تير شتيجن مع برشلونة منذ عام 2014، وحصل على شارة القيادة، ولكن غاب لأشهر عدة بسبب إصابة خطيرة في الركبة تعرّض لها في سبتمبر (أيلول) الماضي.