نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة ريان شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصّل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق مع أولمبيك ليون الفرنسي للتعاقد مع الموهبة الفرنسية الصاعدة ريان شرقي، وذلك في صفقة تبلغ قيمتها نحو 40 مليون يورو (33.7 مليون جنيه استرليني)، بعقد يمتد حتى عام 2030.

وكان «The Athletic» قد كشف في 3 يونيو (حزيران) أن سيتي يدرس بجدية إمكانية ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، وأعرب عن تفاؤله في إتمام الصفقة. وعلى الجانب الآخر، حاول مدرب ليفربول الجديد آرني سلوت الدخول على خط المفاوضات، إذ قطع إجازته في نهاية مايو (أيار) وسافر إلى جنوب فرنسا للقاء اللاعب شخصيًا.

لكن السباق حُسم لصالح مانشستر سيتي؛ حيث باتت الصفقة في مراحلها النهائية. وإذا تم الانتهاء من الإجراءات في الوقت المناسب، فمن المتوقع أن ينضم شرقي إلى قائمة السيتي في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق هذا الأسبوع في الولايات المتحدة. وسيخوض سيتي أولى مبارياته يوم 18 يونيو ضد نادي الوداد المغربي، ثم يواجه العين الإماراتي في 22 يونيو، ويوفنتوس الإيطالي في 26 يونيو.

وشهد موسم 2024-2025 أفضل أداء هجومي في مسيرة ريان شرقي حتى الآن؛ حيث سجّل 12 هدفًا وقدّم 20 تمريرة حاسمة، ولعب في عدة مراكز هجومية، سواء صانع ألعاب أو على الجناح الأيمن.

وكان من أبرز محطاته هذا الموسم تسجيله في ذهاب وإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، رغم أن فريقه خرج بخسارة مجموعها 7-6. وقد نال شرقي مكانًا في التشكيلة المثالية للدوري الأوروبي، كما تلقّى أول استدعاء رسمي للمنتخب الفرنسي الأول لخوض الأدوار النهائية من دوري الأمم الأوروبية.

