نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد حاسم من رونالدو حول مستقبله مع النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنهى الشائعات المتعلقة بمستقبله، وقال إنه سيواصل اللعب مع نادي النصر السعودي.

ونقلت عدة تقارير تصريح لرونالدو، بعدما قاد المنتخب البرتغالي للتتويج بدوري أمم أوروبا في ميونخ، إذ قال: لن يتغير أي شيء. اللعب للنصر؟ نعم.

وانضم رونالدو /40 عاما/ إلى النصر في 2023 بعد خلاف مع المدرب إريك تن هاغ في مانشستر يونايتد. وينتهي عقده الحالي في 30 يونيو الجاري.

وأشار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤخرا إلى أن رونالدو قد ينتقل لفريق تأهل لمونديال الأندية.

وأكد رونالدو، المحادثات، يوم السبت الماضي، ولكنه قال إنه لن يشارك في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة.

وتغلب المنتخب البرتغالي على نظيره الإسباني 5 - 3 بركلات الترجيح، أمس الأحد، ليحصد رونالدو وزملاؤه ثالث لقب، إذ سبق للمنتخب البرتغالي التتويج بلقب يورو 2016 ودوري أمم أوروبا 2019.

وقال رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية: لدي الكثير من الألقاب ولكن لا يوجد أفضل من الفوز مع المنتخب الوطني.