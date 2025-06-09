نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد معاذ: ركلة جزاء شيكابالا تعويض مستحق.. والزمالك عاد بثقة ناصر منسي وناصر ماهر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد معاذ، لاعب الزمالك السابق، أن تتويج الفريق ببطولة كأس مصر جاء في توقيت مثالي كدفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الفوز باللقب يمثل إنصافًا لجماهير الزمالك ولاعبيه بعد فترة من التحديات.

وقال معاذ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك:

"أبارك لجماهير الزمالك العظيمة على هذا التتويج المستحق. كنت واثقًا تمامًا من عودة الزمالك القوية في المباراة بعد مشاركة الثنائي ناصر ماهر وناصر منسي، اللذين شكّلا نقطة تحول واضحة في الأداء".

وأضاف: "ركلة الجزاء التي سجلها شيكابالا ومنحت الزمالك الكأس كانت بمثابة تعويض لكل ما تعرض له من سلبيات، سواء داخل الملعب أو خارجه. هو رمز للانتماء والوفاء".

وأكد أن بطولة كأس مصر تُعد من البطولات المهمة في ختام الموسم، ولها أثر كبير نفسيًا وفنيًا، خاصة مع ما تحمله من دعم قبل بداية موسم جديد.

وختم معاذ تصريحاته قائلًا:

"أتمنى أن يكون كل من يرتدي قميص الزمالك في الموسم الجديد على قدر المسؤولية والتاريخ، لأن اللعب لهذا الكيان لا يقبل بأنصاف الحلول".

